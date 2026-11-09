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Erzurum'da park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı

Palandöken'de saat 20.30'da Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yonca Sokak'ta saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kullandığı 25 AED 596 plakalı otomobil, park halindeki 16 P 0528 plakalı araca çarptı.

yaralının durumu ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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