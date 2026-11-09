Erzurum'da park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı

kaza anı ve müdahale:
Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yonca Sokak'ta saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kullandığı 25 AED 596 plakalı otomobil, park halindeki 16 P 0528 plakalı araca çarptı.
yaralının durumu ve müdahale:
Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
polis incelemesi:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!