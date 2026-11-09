Palandöken'de park halindeki araca çarpma: tanıklar ön koltuktakinin sürücü olduğunu söyledi

Palandöken'de park halindeki araca çarpma olayı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 20.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, Özel Buhara Hastanesi'nin arka kısmındaki yolda gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 25 AED 596 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 16 P 0528 plakalı araca sağ yanından çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu. Kazaya karışan otomobilde ön yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının bilincinin kapalı olduğunu tespit ederek ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tanık ifadeleri ve soruşturma:

Görgü tanıkları, kazaya karışan araçta iki kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin kaza sonrası olay yerinden ayrıldığını; ön yolcu koltuğunda yaralı bulunan kişinin ise kazadan önce aracı kullandığını iddia etti. Tanık beyanları, soruşturmanın yönünü etkileyebilecek nitelikte olarak değerlendiriliyor.

Emniyet ve ilgili birimler kazaya ilişkin inceleme başlattı. Çalışmalar, çarpmanın sebeplerinin belirlenmesi ve olay yerinden ayrıldığı belirtilen kişinin tespit edilmesine odaklandı.

ERZURUM'UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ İSE SORU İŞARETLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ.