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Teknoloji iş birliği vurgulandı: Mehmet Fatih Kacır Erdoğan'ın Tim Cook kabulüne iştirak etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tim Cook’u kabulüne katıldığını ve Apple’ın Türkiye’deki eğitim ile destek programlarından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Teknoloji iş birliği vurgulandı: Mehmet Fatih Kacır Erdoğan'ın Tim Cook kabulüne iştirak etti

Kabule ilişkin değerlendirme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u kabulüne iştirak ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kacır paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u kabulüne iştirak ettik. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın Türkiye’de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla dijital ekonomiyi büyütmeye devam edecek".

Eğitim ve dijital ekonomi vurgusu:

Açıklamada öne çıkan unsur, Apple’ın Türkiye’de uygulama geliştiricilere ve üreticilere yönelik başlattığı eğitim ve destek programlarına duyulan memnuniyetti. Bakan Kacır, bu programların önemine dikkat çekti.

Bu tür kabuller ve üst düzey görüşmeler, kamu kurumları ile uluslararası teknoloji şirketleri arasındaki iş birliği imkanlarını görünür kılıyor ve Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ile dijital ekonomiyi büyütme hedefine katkı sağlayacağı mesajını güçlendiriyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, APPLE...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, APPLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI TİM COOK’U KABULÜNE İŞTİRAK ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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