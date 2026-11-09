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Konya-Beyşehir yolunda arkadan çarpma: yaşlı çift yaşamını yitirdi, çocuk kritik durumda

Konya-Beyşehir kara yolunda bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü Mustafa Kemer (71) ve eşi Senem Kemer (69) yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:18

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya-Beyşehir yolunda arkadan çarpma: yaşlı çift yaşamını yitirdi, çocuk kritik durumda

Kazanın özeti

Konya'da akşam saatlerinde Beyşehir yönünden il merkezine seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Olay, Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi.

Kaza yeri ve araç hareketi:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı çocuk ve soruşturma:

Sağlık ekipleri, kazada otomobil sürücüsü Mustafa Kemer ile eşi Senem Kemer (69)'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan yaklaşık 3 yaşlarındaki çocuk ise ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise Konya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA&#039;DA OTOMOBİLİN AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ VE EŞİ...

KONYA'DA OTOMOBİLİN AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ. OTOMOBİLDE BULUNAN 3 YAŞINDAKİ BEBEK AĞIR YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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