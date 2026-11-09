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Atatürk’ün mirası ve çağdaş Türkiye için ortak sorumluluk

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Atatürk’ün bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma ilkelerinin bugün de Türkiye'ye rehberlik ettiğini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Atatürk’ün mirası ve çağdaş Türkiye için ortak sorumluluk

ULUSDER'den 88'inci yıl anma mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ün ideallerinin günümüzde de ülkenin yolunu aydınlattığını belirtti.

Atatürk'ün mirası:

Polat, mesajında Atatürk’ün yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet’in kuruluşu ve Türkiye’nin çağdaşlaşma hedefinin önemine dikkat çekti. Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı en büyük miras olarak bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma anlayışını işaret eden Polat, bu değerlerin ülkenin kurumsal ve toplumsal yaşamında rehber olmaya devam ettiğini ifade etti.

Geleceğe yönelik çağrı:

Mesajında Türkiye'nin geleceğine yönelik sorumluluklara da vurgu yapan Polat, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda üretmeye, çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Polat, güçlü bir Türkiye'nin ancak bilim, eğitim, üretim ve birlik beraberlik içinde mümkün olacağını vurguladı.

Polat, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin tarihine yön veren bir lider olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in korunmasının ve ileri taşınmasının ortak bir görev olduğunu dile getirdi.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

ULUSDER BAŞKANI ÖZCAN POLAT: &quot;ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTMAYA DEVAM...

ULUSDER BAŞKANI ÖZCAN POLAT: "ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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