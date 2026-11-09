Dolar 50,1753 +0,08%
Euro 56,3553 +0,86%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.693,86 +1,83%
EUR/USD 1,1223 +0,72%
Brent Petrol 92,85 -5,56%
--°

Sanayi kavşağında çarpışma: Muratlı'da iki sürücü hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; 2 sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sanayi kavşağında çarpışma: Muratlı'da iki sürücü hafif yaralandı

Sanayi kavşağında çarpışma: Muratlı'da iki sürücü hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluştu ve olay yerine gelen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

olay yerine müdahale:

Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan Kadir S. ve Mustafa B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü de Muratlı Devlet Hastanesi'ne nakletti.

güvenlik ve yol temizliği:

Trafik polisleri, bölgede yeni bir kazanın önüne geçebilmek için yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise araçlarda olası yanma riskine karşı tedbir uyguladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde normale döndü.

KAVŞAKTA TRAFİK KAZASI YAŞANDI.

KAVŞAKTA TRAFİK KAZASI YAŞANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski Tekel Kavşağında zincirleme kaza: otomobil ikiye bölündü
images

Bitlis'te kaçakçılığa ağır darbe: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi
images

Bodrum'da mağaza önünde çıkan kavgada 17 yaşındaki çalışan yaşamını yitirdi
images

Yaylada kar altında mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzundere'de yiyecek arayan kurtlar yerleşim yakınlarında görüldü

Eski Tekel Kavşağında zincirleme kaza: otomobil ikiye bölündü

Bitlis'te kaçakçılığa ağır darbe: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bodrum'da mağaza önünde çıkan kavgada 17 yaşındaki çalışan yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı