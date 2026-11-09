Sanayi kavşağında çarpışma: Muratlı'da iki sürücü hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluştu ve olay yerine gelen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

olay yerine müdahale:

Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan Kadir S. ve Mustafa B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü de Muratlı Devlet Hastanesi'ne nakletti.

güvenlik ve yol temizliği:

Trafik polisleri, bölgede yeni bir kazanın önüne geçebilmek için yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise araçlarda olası yanma riskine karşı tedbir uyguladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde normale döndü.

KAVŞAKTA TRAFİK KAZASI YAŞANDI.