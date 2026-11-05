Elazığ'da iki kişinin yaralandığı çarpışma: hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı

Elazığ-Bingöl kara yolunda kaza

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Çınaz mevkiinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

kaza detayları ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 23 LC 667 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde ilerleyen 23 K 0298 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve yol güvenliği:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgede sürücülerin dikkatli olması, hız ve takip mesafesine özen göstermesi, benzer kazaların önlenmesi için önem taşıyor.

ELAZIĞ'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI