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Elazığ'da iki kişinin yaralandığı çarpışma: hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı

Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar Çınaz mevkiinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da iki kişinin yaralandığı çarpışma: hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı

Elazığ-Bingöl kara yolunda kaza

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Çınaz mevkiinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

kaza detayları ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 23 LC 667 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde ilerleyen 23 K 0298 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve yol güvenliği:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgede sürücülerin dikkatli olması, hız ve takip mesafesine özen göstermesi, benzer kazaların önlenmesi için önem taşıyor.

ELAZIĞ&#039;DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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