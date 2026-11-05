Bilecikli muaythaiciler Antalya'dan 1 altın 2 gümüşle döndü

Bilecikli muaythaiciler Antalya'dan madalyalarla döndü

Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası - Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonasında Bilecikli sporcular farklı yaş ve kilo kategorilerinde başarılı sonuçlar elde ederek toplam 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

madalyalar ve kategoriler:

Turnuvada 30 kilogram alt minik kategorisinde mücadele eden Mirza Tanış tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Genç kategorilerde ise Doruk Yılmaz (75 kilogram üst genç erkek) ve İsmail Kızıl (48 kilogram alt genç erkek) kendi kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

il müdürünün değerlendirmesi:

Ramazan Demir şöyle dedi: Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu sonuçlar, Bilecik'in genç sporcularının ulusal organizasyonlarda rekabetçi bir seviyede olduğunu gösterirken, antrenörler ve kulüpler için de ileriye dönük umut verici bir tablo oluşturdu.

BİLECİKLİ SPORCULARDAN MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI'NDA 3 MADALYA