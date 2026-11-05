Marketten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli güvenlik görevlisini bıçakladı

marketten ödeme yapmadan çıkmaya çalışırken güvenlik görevlisini bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalışırken fark edilen şüpheli, market güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

olayın gelişimi:

İhbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen E.C.T. isimli şüpheli tespit edilip gözaltına alındı.

adli süreç ve yapılan işlem:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mağdur güvenlik görevlisinin sağlık durumu ve olayın ayrıntıları hakkında resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

O ANLAR GÜVENLİK KEMARASINA YANSIDI.