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Marketten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli güvenlik görevlisini bıçakladı

Antalya Muratpaşa'da 3 bin 500 liralık ürünü ödemeden çıkarmaya çalışırken fark edilen E.C.T., güvenlik görevlisini bıçaklayıp kaçtı; yakalanarak tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Marketten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli güvenlik görevlisini bıçakladı

marketten ödeme yapmadan çıkmaya çalışırken güvenlik görevlisini bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalışırken fark edilen şüpheli, market güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

olayın gelişimi:

İhbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen E.C.T. isimli şüpheli tespit edilip gözaltına alındı.

adli süreç ve yapılan işlem:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mağdur güvenlik görevlisinin sağlık durumu ve olayın ayrıntıları hakkında resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

O ANLAR GÜVENLİK KEMARASINA YANSIDI.

O ANLAR GÜVENLİK KEMARASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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