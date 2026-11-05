Şişli'de devrilen ağaç Nişantaşı'nda park halindeki araçlara zarar verdi

neler oldu:

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta, iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde büyük bir ağaç sokağa devrildi. Olay, saat 08.00 civarında gerçekleşti. Devrilen ağaç, sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 4 motosiklet ve 2 otomobil ağacın altında kaldı. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı; vatandaşların ve çevredeki esnafın bildirimleri üzerine ekipler harekete geçti.

müdahale ve çalışma:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve devrilen ağacın altındaki araçların çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, güvenlik önlemleri alarak trafikte ve yaya akışında aksama olmaması için bölgeyi düzenlemeye devam ediyor.

Hasar gören araçların kaldırılması ve sokak temizliği için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

ŞİŞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN BÜYÜK BİR AĞAÇ SOKAĞA DEVRİLDİ