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hayat bağışı için adım adım bilgilendirme: Bayburt'ta organ nakli farkındalığı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ ve doku bağışının önemini anlatarak toplumda bağış bilincini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

hayat bağışı için adım adım bilgilendirme: Bayburt'ta organ nakli farkındalığı

Bayburt'ta organ bağışı farkındalığı sürüyor:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüyor. Düzenlenen toplantılarda katılımcılara bağış süreci, organ ve doku naklinin temel ilkeleri ile bağışın hayat kurtarmadaki rolü aktarılıyor.

eğitimlerin odağı ve içerikleri:

Eğitimler sunum eşliğinde gerçekleştirildi; hangi organ ve dokuların nakledilebildiği, bağışın hangi şartlarda yapılabildiği ve bağışlanan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma süreci detaylı olarak ele alındı. Katılımcılara organ bağışı için izlenen adımların yanı sıra yasal ve tıbbi kriterler de anlatıldı.

Sunumlarda transplantasyonda önemi vurgulanan organlar arasında böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve pankreas yer aldı. Doku nakilleri kapsamında ise kornea, deri, kemik ve kalp kapağı gibi örnekler paylaşıldı.

bekleyen hastalar ve hedeflenen bilinç artışı:

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 30 bin 675 hasta organ nakli bekliyor; bu grubun 26 bin 141'ini böbrek nakli bekleyenler oluşturuyor. Ayrıca 2025 yılında 4 bin 769 hasta organ nakli beklerken hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü, hafta boyunca düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle bağış bilincinin yaygınlaştırılmasını ve daha fazla gönüllünün organ bağışına teşvik edilmesini amaçlıyor. Etkinlikler, toplumda organ bağışına ilişkin soruların yanıtlanmasına ve yanlış inanışların giderilmesine de odaklanıyor.

Yetkililer, bağışın yasal çerçevesini ve koordinasyon sürecini anlatarak vatandaşları doğru bilgiye erişmeye çağırdı ve organ bağışının hayatla doğrudan ilişkisinin altını çizdi.

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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