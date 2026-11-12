Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Kangal'ın geleceği için santral belirsizliği derhal giderilmeli

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Kangal Termik Santrali üretiminin durmasının ilçenin istihdam ve ekonomisini tehdit ederek yetkililerden acil çözüm istedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kangal'ın geleceği için santral belirsizliği derhal giderilmeli

Kangal'ın geleceği için santral belirsizliği derhal giderilmeli

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde üretimin durmasının yarattığı belirsizliğe dikkat çekti. Özdemir, konunun sadece bir tesis meselesi olmayıp ilçenin ekonomik ve toplumsal geleceğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Santralin yıllık üretim gücünün 1 milyon 908 bin 229 MWh olduğu hatırlatılan açıklamada, üretimin duruşunun bölge için somut riskler doğurduğu vurgulandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın sürecin başından itibaren konuyu takip ettiği ve ilgili mercilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

santralin ilçeye ekonomik etkisi:

Özdemir, santralin yalnızca enerji üretim tesisi olmanın ötesinde Kangal ilçesinin istihdamı ve ekonomik hareketliliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Açıklamada, santral çevresinde yaşanan belirsizliğin üretimi etkilemesinin yanı sıra binlerce ailenin gelir kaynaklarını ve ilçenin sosyal yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

STSO, belirsizliğin uzamasının bölgesel tedarik zincirleri, yerel hizmet sektörü ve doldurulması güç olan iş gücü piyasası üzerinde kalıcı zararlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle kısa vadeli ve etkili adımların atılmasının önemi vurgulandı.

stso'nun talebi ve yetkililere çağrı:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sürecin ilk gününden itibaren konunun bizzat takipçisi olduklarını, ilgili tüm makamlarla temasların aralıksız sürdüğünü belirtti. Özdemir, siyasetçilere ve yetkili mercilere, Kangal Termik Santrali'ndeki belirsizliğin kısa sürede giderilmesi için somut ve kararlı adımlar atma çağrısı yaptı.

STSO'nun talebi, ilçede daha fazla mağduriyet oluşmadan durumun netleştirilmesi ve bölge halkının geleceğinin güvence altına alınması yönünde. Özdemir, Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini, sorumluluk almasını ve sürece destek olmasını beklediklerini kaydetti.

Sonuç olarak, Kangal Termik Santrali'nde yaşanan belirsizlik yalnızca teknik bir konu değil, bölgesel kalkınma ve toplumsal istikrarla doğrudan bağlantılı bir mesele olarak ele alınması gereken acil bir durum olarak öne çıkıyor.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da yatırım odaklı 2027 bütçesi meclisten geçti
images

Enerji maliyetleri ve dış riskler enflasyon görünümünü yukarı çekti
images

Ticari araç sahipleri kış lastiği için erkenden sıraya girdi
images

Manisa’da üreticinin ortak kullanımına 144 yeni nesil tarım makinesi desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor