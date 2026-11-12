Kangal'ın geleceği için santral belirsizliği derhal giderilmeli

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde üretimin durmasının yarattığı belirsizliğe dikkat çekti. Özdemir, konunun sadece bir tesis meselesi olmayıp ilçenin ekonomik ve toplumsal geleceğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Santralin yıllık üretim gücünün 1 milyon 908 bin 229 MWh olduğu hatırlatılan açıklamada, üretimin duruşunun bölge için somut riskler doğurduğu vurgulandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın sürecin başından itibaren konuyu takip ettiği ve ilgili mercilerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

santralin ilçeye ekonomik etkisi:

Özdemir, santralin yalnızca enerji üretim tesisi olmanın ötesinde Kangal ilçesinin istihdamı ve ekonomik hareketliliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Açıklamada, santral çevresinde yaşanan belirsizliğin üretimi etkilemesinin yanı sıra binlerce ailenin gelir kaynaklarını ve ilçenin sosyal yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

STSO, belirsizliğin uzamasının bölgesel tedarik zincirleri, yerel hizmet sektörü ve doldurulması güç olan iş gücü piyasası üzerinde kalıcı zararlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle kısa vadeli ve etkili adımların atılmasının önemi vurgulandı.

stso'nun talebi ve yetkililere çağrı:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sürecin ilk gününden itibaren konunun bizzat takipçisi olduklarını, ilgili tüm makamlarla temasların aralıksız sürdüğünü belirtti. Özdemir, siyasetçilere ve yetkili mercilere, Kangal Termik Santrali'ndeki belirsizliğin kısa sürede giderilmesi için somut ve kararlı adımlar atma çağrısı yaptı.

STSO'nun talebi, ilçede daha fazla mağduriyet oluşmadan durumun netleştirilmesi ve bölge halkının geleceğinin güvence altına alınması yönünde. Özdemir, Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini, sorumluluk almasını ve sürece destek olmasını beklediklerini kaydetti.

Sonuç olarak, Kangal Termik Santrali'nde yaşanan belirsizlik yalnızca teknik bir konu değil, bölgesel kalkınma ve toplumsal istikrarla doğrudan bağlantılı bir mesele olarak ele alınması gereken acil bir durum olarak öne çıkıyor.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ZEKİ ÖZDEMİR