Gaziantep protokolü takımın yanında: Fenerbahçe maçı öncesi destek ziyareti

Protokolün ziyaretinin amacı:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberlerindeki kent protokolü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'yı ziyaret etti. Ziyaretin temel amacı, takıma moral vermek ve kent yönetiminin spor alanındaki destek taahhüdünü yinelemekti.

Ziyarette konuşan Çeber ve Şahin, Gaziantep'in bir spor şehir olma yolunda ilerlediğini vurgulayıp kulübe her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Protokolün temennileri, hem Fenerbahçe maçı hem de ligin kalan bölümünde ekibe başarı yöneliktir.

Teknik heyet ve oyunculara moral:

Protokol, göreve yeni başlayan teknik direktör Orhan Ak'a da başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette teknik heyet ve futbolculara baklava ikram edilerek hem maddi hem de manevi destek gösterildi. Kulüp içinde bu tür ziyaretlerin takım ruhuna olumlu katkı yaptığı belirtildi.

Gaziantep protokolü, ziyaret sırasında takımın motivasyonunu ön planda tutarak ilerleyen haftalarda da desteklerini sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NÜ ZİYARET EDEREK BAŞARI DİLEKLERİNDE BULUNDU.