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Çubuklu sahilinde komşularının dikkati görme engelli bir hayat kurtardı

Beykoz Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş denize düştü. Çevredeki vatandaşlar müdahale edip çıkardı; sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çubuklu sahilinde komşularının dikkati görme engelli bir hayat kurtardı

olayın gelişimi:

Beykoz Çubuklu sahilinde, görme engelli bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar derhal harekete geçti.

Denize atlayan kişiler, vatandaşı sudan çıkararak kıyıya çekti ve güvenli bir alana taşıdı. Müdahale sırasında bölgede bulunanların iş birliği ön plana çıktı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vatandaşın durumunu kontrol etti. Yapılan müdahale sonrasında kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEYKOZ&#039;DA ÇUBUKLU SAHİLİNDE GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞ DENİZE DÜŞTÜ. OLAYI FARK EDEN ÇEVREDEKİ...

BEYKOZ'DA ÇUBUKLU SAHİLİNDE GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞ DENİZE DÜŞTÜ. OLAYI FARK EDEN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYARAK ADAMI KURTARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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