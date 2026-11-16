Tekirdağ'a 3 dönümlük külliye: cami altına 4 hekimlik sağlık merkezi kurulacak

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde hayırsever İsmail Bayram tarafından yaptırılan caminin inşaatı sürerken, yapının alt katına bir aile sağlığı merkezi kurulması kararı alındı. Proje, ibadet, sağlık ve sosyal hizmetleri bir arada sunacak bir kompleks hedefiyle planlanıyor.

sağlık merkezi ve kapasite:

Yaklaşık 250 metrekarelik alan İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi. Bu alanda oluşturulacak aile sağlığı merkezinde 4 hekim görev yapacak şekilde düzenleme yapılacak ve merkezin inşasını da hayırsever İsmail Bayram üstlenecek. Merkezin caminin alt katında yer alması, bölgedeki sağlık hizmetlerine doğrudan erişimi kolaylaştıracak.

külliyenin diğer bileşenleri:

Bayram, projenin sadece cami ve sağlık merkezinden ibaret kalmayacağını belirterek, 3 dönümlük arazide 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir yaşam merkezi ile 4–6 yaş çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim kursu planladıklarını bildirdi. Kursların prefabrik yapılarla hizmete alınmasının düşünüldüğü, arazinin toplumun farklı yaş gruplarına hitap eden bir kompleks haline getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Hayırsever Bayram, camiyi babası adına, sağlık merkezini ise annesi adına yaptırdığını söyleyerek, "Niyetimiz Tekirdağ’a bir şey kazandırmak. Camiyi babamız adına, sağlık ocağını ise annemiz adına yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

protokol imza töreni ve yetkililerin açıklamaları:

Protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve hayırsever İsmail Bayram tarafından imzalandı. İmza töreni, projenin resmi olarak hayata geçirilmesi yönündeki adımı resmileştirdi.

Vali Recep Soytürk törende hayır işlerinin önemine vurgu yaparak Peygamber Efendimizin sadaka-i cariyeye ilişkin hadisini hatırlattı ve projenin hem ibadet hem de sağlık hizmetleriyle sürekli bir fayda sağlayacağını söyledi. Soytürk, "Yaptığınız camide ibadet edildiği sürece, sağlık merkezinde hastalar tedavi gördüğü sürece anne ve babanıza sevap gidecek. Ne mutlu annenize ve babanıza. Allah razı olsun" dedi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaşacağını, sosyal ve eğitimsel faaliyetlerin de aynı alanda yürütülmesiyle hem verim hem de toplumsal etki sağlanacağını belirtti.

İmzalanan protokolle Ortacami Mahallesi'ndeki proje, ibadet ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara yönelik sosyal yaşam alanı ile çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerini kapsayan çok yönlü bir kompleks olarak geliştirilmesi hedefiyle ilerleyecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL, TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK, SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMI MAHMUT NEDİM TUNÇER, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. LÜTFİ ÇAĞATAY ONAR, İL MÜFTÜSÜ MUSTAFA BİLGİÇ VE HAYIRSEVER İSMAİL BAYRAM TARAFINDAN İMZALANDI.