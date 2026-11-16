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Ankara'da son yolculuk: bursa'daki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit uğurlandı

Bursa'nın Karacabey'de 15 Kasım'da gerçekleşen kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit, Ankara'da Ahmet Efendi Camisi'nde toprağa verildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da son yolculuk: bursa'daki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit uğurlandı

Ankara'da son görev

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 15 Kasım gecesi meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza ayrıntıları:

Kazanın, Bursa-Balıkesir kara yolu Seyran Köyü Köprüsü altında gerçekleştiği belirtiliyor. Olayda, 07 AGV 373 plakalı hafif ticari aracı kullanan Murathan M.A. (25) ile köprülü kavşaktan yola çıkan 45 BAB 682 plakalı tırı kullanan Zafer A.nın çarpıştığı kaydedildi.

Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü Murathan M.A. ile araçtaki yolcular Ergün Y. (24) ve Eylül S. U. (19) yaralanırken, diğer yolcu Sudenaz Yiğit (20) yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve sonraki süreç:

Yiğit'in naaşı camideki cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Aile ve yakınları törende hazır bulundu.

Diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili tahkikatın ise devam ettiği bildirildi.

VEFAT EDEN GENÇ KIZ ANKARA KARŞIYAKA MEZARLIĞI&#039;NDA YER ALAN AHMET EFENDİ CAMİSİ&#039;NDE ÖĞLE NAMAZINI...

VEFAT EDEN GENÇ KIZ ANKARA KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA YER ALAN AHMET EFENDİ CAMİSİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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