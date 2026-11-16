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Doğa ile öğrenim: Kuşadası'nda yeni eğitim merkezi hizmete girdi

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda açılan merkez ve parkur, Aydın'ın 17 ilçesindeki öğrencilere uygulamalı çevre eğitimi verecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Doğa ile öğrenim: Kuşadası'nda yeni eğitim merkezi hizmete girdi

Doğa eğitim merkezi ve parkuru hizmete başladı

Kuşadası'nda, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde kurulan Doğa Eğitim Merkezi ve Doğa Eğitim Parkuru düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde odaklanılacak konular:

Merkezde gerçekleştirilecek programlar, öğrencilerin orman ekosistemi, bitki ve hayvan çeşitliliği, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması gibi başlıklarda uygulamalı eğitim almasını sağlayacak şekilde planlandı. Amaç, teorik bilginin sahada gözlem ve uygulamalarla pekiştirilmesi.

Hedef kitle ve beklenen kazanımlar:

Proje kapsamında Aydın'ın 17 ilçesindeki öğrencilerin milli park bünyesindeki eğitim faaliyetlerine katılması hedefleniyor. Çalışmalar, çocuklarda erken yaşta doğa sevgisi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Doğa Eğitim Merkezi ve Parkuru, yerel eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürüyecek etkinlikler sayesinde hem öğrencilerin hem de bölge halkının çevresel farkındalığını artırmayı hedefliyor.

AYDIN’DA DOĞA EĞİTİM MERKEZİ VE PARKURU AÇILDI

AYDIN’DA DOĞA EĞİTİM MERKEZİ VE PARKURU AÇILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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