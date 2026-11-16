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Ek ifade için adliye koridorlarına getirilen Ömer Sarıgül

Tutuklu Ömer Sarıgül, mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında ek ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ek ifade için adliye koridorlarına getirilen Ömer Sarıgül

Ömer Sarıgül ek ifade için adliyeye getirildi

Tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, soruşturma kapsamında ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gelişme, Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmanın devam ettiğini gösterdi.

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, aileye yönelik olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını kapsıyor. Soruşturma çerçevesinde 19 Ekim tarihinde tutuklanmış olan Ömer Sarıgül'ün ek ifadesi alınacak.

Ailedeki son durum:

Daha önce soruşturma kapsamında ağabeyi Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade vermiş ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Ömer Sarıgül'ün adliyedeki ifadesinin ardından soruşturma ve alınacak ek işlemlerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Ömer Sarıgül ek ifade için adliyeye getirildi

Ömer Sarıgül ek ifade için adliyeye getirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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