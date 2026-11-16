Muğla'da bir haftada kapsamlı trafik denetimi: 26 bin 431 araç incelendi

Muğla'da haftalık trafik denetimi sonuçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 26 bin 431 araç kontrol edildi. Denetimlerin temel amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ile yaralanmaları azaltmaktır.

yapılan işlemler ve el konulan belgeler:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 982 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 50 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca, trafik kurallarına aykırılık tespit edilen 274 araç trafikten men edilerek trafikteki risk unsurlarının azaltılmasına yönelik adımlar atıldı.

eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları:

Jandarma ekipleri denetimlerin yanı sıra trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarına da ağırlık verdi. Bu çalışmalar doğrultusunda 2 bin 101 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla denetim, kontrol ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

MUĞLA’DA BİR HAFTADA 26 BİN 431 ARAÇ DENETLENDİ