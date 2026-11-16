Genç izciler aslanlı yolda Atatürk'e yürüdü

Ziyaretin ayrıntıları:

Efeler Belediyesi Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Başkent'e giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen ziyarette genç izciler saygı duruşunda bulundu.

Aslanlı yolda birlik ve milli bilinç:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde yapılan organizasyon, Efeler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kulübün katılımıyla gerçekleşti. İzciler, Aydın'dan hareket edip Türk bayraklarıyla aslanlı yolda yürüyüş yaptı ve tarihi bilinci pekiştiren, gurur dolu anlar yaşadı.

Gelecek planları ve etkinlik hedefleri:

Kulüp yetkilileri, Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü'nün gençlerin gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini; doğayla iç içe kamplar ve milli bilinci artırmaya yönelik yeni kamp ve etkinlik projelerinin hayata geçirileceğini bildirdi. Katılımcılar, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılıklarını bir kez daha yineledi.

EFELER BELEDİYESİ KAMP ATEŞİ İZCİLİK SPOR KULÜBÜ ÜYELERİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANITKABİR’İ ZİYARET EDEREK ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANDI.