ilgililerden çağrı: kayıp İrfani Karaca için altıncı gündeki arama sürüyor

kocaeli’de kayıp yaşlı adam için arama çalışmaları devam ediyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinden 11 Kasım Çarşamba günü çıkan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki İrfani Karaca için yürütülen arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Aile, güvenlik kamera kayıtları ve ekiplerin taradığı alanlar üzerinden ihmal edilebilecek hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor.

arama çalışmaları ve katılan ekipler:

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde organize edilen aramalara jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay, Körfez Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle arama rotaları genişletilirken, ekipler ormanlık alanlar, yerleşim kenarları ve kilometrelerce araziyi sistematik biçimde tarıyor.

Arama çalışmaları öncelikli olarak İlimtepe Kalıcı Konutları çevresi, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı etrafında yoğunlaştırıldı. Ekipler, tespit edilen güzergâhlar ve görüntüler ışığında belirlenen noktalarda hem gündüz hem gece aramaları sürdürüyor.

son görüntüler ve ailenin verdiği bilgiler:

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Karaca, 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsünden İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında iniyor ve araziye doğru yürüyüşüne devam ediyor. Oğulları, babasının rutin uğrak yerleri olduğunu söylediği bir çay ocağı ve namaz kıldığı bir caminin bulunduğunu ancak o gün bu iki yere gitmediğini aktardı. Durmuş Kenan Karaca, babasının yaklaşık 25 dakika sonra Doğal Yaşam Sitesi kamerasında göründüğünü, bunun 'en son görüntüsü' olduğunu belirtti; ’başka görüntüsü yok’ dedi.

Oğul, babasının kaybolduğu gün üzerindeki eşyaları da anlattı: elinde tesbih, başında fes, bir elinde CD çalar ve radyo, ayrıca gözlüğü vardı; bu eşyaların hiçbirinin bulunmadığı bildirildi. Ailenin aktardığına göre cep telefonundan alınan son sinyal de aynı gün İlimtepe’deki millet bahçesi civarında görüldü.

Karaca ailesi, babalarının doğa yürüyüşlerini sevdiğini, İlimtepe’yi doğaya yakın olduğu için tercih ettiğini ve son aylarda reflekslerinde zayıflama olduğunu söyledi. Aile, memleketlerine ve çevreye haber vererek olası görüldüğü yerlere duyuru yaptıklarını, ancak o günden sonra hiçbir yerde görülmediğini belirtti.

Aramalar sürerken aile ve yakınları umutla beklemeye devam ediyor. Durmuş Kenan Karaca, görenlerin ve duyanların jandarma veya arama kurtarma ekiplerine bildirimde bulunmasını rica etti; yetkililer de gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki çalışmaları yönlendiriyor.

DERİNCE İLÇESİNDEKİ EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 78 YAŞINDAKİ İRFANİ KARACA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 6'NCI GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR