Çukurçayır'da husumet kurşunlara dönüştü: bir kişi yaşamını yitirdi

Çukurçayır'da silahlı kavga

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan kavgada bir kişi tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, mahallede kısa sürede paniğe neden oldu ve güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay saat 14.45 sıralarında Çukurçayır Mahallesi Hasan Turfanda Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ömer Faruk Bostan (28) ile S.S. (44) ve E.K. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.S. yanında bulunan tabancayı kullanarak Ömer Faruk Bostan'a ateş etti.

şüphelilerin kaçışı ve yakalanması:

Saldırının ardından iki şüpheli olay yerinden bir motosikletle kaçtı. Olayı duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaçan şahıslar, polis ve jandarma ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı; ele geçirilen malzemeler arasında suç aleti tabancanın bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

KISA SÜREDE BÜYÜYEN KAVGADA S.S., YANINDAKİ TABANCAYLA ÖMER FARUK BOSTAN’A ATEŞ ETTİ. 2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN MOTOSİKLET İLE KAÇARKEN, SİLAH SESLERİNİ DUYAN MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.