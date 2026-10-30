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Ankara'da şehit polis Tayfun Akalan son yolculuğuna uğurlandı

Van'daki trafik kazasında yaralanıp hastanede şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da şehit polis Tayfun Akalan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki tören:

Van'da meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Tayfun Akalan için Ankara'da tören düzenlendi. Şehit polis memuru, görevli bulunduğu Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliydi ve 36 yaşındaydı.

Olay, 28 Ekim'de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelmiş; Akalan, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen şehit düştüğü belirtildi.

Tören ve katılımcılar:

Şehit polis için yapılan tören, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından devam etti. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda resmi temsilci ve vatandaş katıldı.

Katılımcılar arasında TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı.

Yoğun katılım, hem kurumlar hem de halk nezdinde yaşanan üzüntüyü ortaya koydu. Tören kapsamında şehidin naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak son yolculuğuna uğurlandı.

VAN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ANKARA’DA...

VAN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ANKARA’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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