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Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve iki kızını kaybeden Cevdet Demetgül, Mersin'de tadilat yaptığı sırada çöken merdiven altında hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:37

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi

olayın gelişimi:

Mersin'in Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta, bir evde tadilat yapan Cevdet Demetgül (56) adlı işçi, dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

çökme anı ve müdahale:

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Demetgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan tespitlerin ardından, yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

depremde yaşadığı kayıp ve ardından gelen yaşam:

Habere göre, Demetgül, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve iki kızını kaybetmişti. Depremin ardından Mersin'e yerleşen Demetgül'ün, burada bir taşeron inşaat firmasında çalışarak hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili resmî soruşturma sürüyor; yetkililer, çökme nedeninin ve olayın koşullarının açıklığa kavuşturulması için incelemeleri sürdürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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