Süleymanpaşa sokaklarındaki uzun ihmal araç sahiplerini isyan ettirdi

Süleymanpaşa'da yol sorunları büyüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı sokaklarda artan bozulmalar, hem sürücülerin hem de mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, yolların uzun süredir bakım görmediğini belirterek yaşam kalitesinin ve trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğini söylüyor.

vatandaşların şikâyetleri:

Yerel halk, sokaklardaki çukurlaşma ve çatlakların zaman içinde derinleştiğini; bunun sonucunda araçların özellikle lastik ve jantlarının zarar gördüğünü ifade ediyor. Birçok sürücü, "araçlarımızın lastikleri pert oluyor" diyerek maddi kayıplardan yakınıyor. Vatandaşlar, tekrar eden küçük onarımların sorunu çözmediğini, kalıcı altyapı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Şikâyetler yalnızca maddi hasarla sınırlı değil; bozuk zeminler nedeniyle sürüş güvenliğinin azaldığı, gece ve yağışlı havalarda riskin daha da arttığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin günlük yaşamı etkilediğini ve çocuklar ile yaya güvenliği açısından da endişe duyduklarını aktarıyor.

belediye beklentisi:

Vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi'nden öncelikli cadde ve sokaklarda kapsamlı bir tespit yapmasını, kısa vadeli yamalar yerine kalıcı onarım planı açıklamasını istiyor. Mağduriyet yaşayan sürücüler ve sakinler, geçici çözümler yerine sürdürülebilir ve planlı çalışmalar beklediklerini belirtiyor.

Toplumun beklentisi, yetkililerin şeffaf bir takvimle çalışmaları başlatması ve önceliklendirmeyi açıklaması yönünde. Süleymanpaşa'daki bozuk yollar gündemde kalmaya devam ederken, vatandaşlar onarımın bir an önce yapılmasını talep ediyor.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BAKIMSIZ KALAN VE BOZULAN SOKAKLAR VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.