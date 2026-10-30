Körfez Gençlerbirliği rotasyonla kazandı, gözler İzmit DSİ maçına

Körfez Gençlerbirliği önemli bir deplasman galibiyeti aldı

Körfez Gençlerbirliği, 28 Ekim Çarşamba akşamı İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Kocaeli Basket'i 63-53 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı. Teknik ekip, 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak liderlik maçını düşünerek kadroda rotasyonlu bir tercih yaptı ve önemli oyuncular Ahmet Esad Yıldız ile Atalay Gacal'ı riske etmedi.

maçın periyotları ve oyun akışı:

Karşılaşmanın ilk periyodu 16-12 Kocaeli Basket üstünlüğünde tamamlandı. İkinci periyotta Körfez Gençlerbirliği 11-16 ile geri döndü ve üçüncü periyodu da 8-17 kazanarak skoru lehine çevirdi. Son periyotta eşitlik bozulmayınca mücadele 18-18 ile sona erdi ve müsabaka 63-53 Körfez Gençlerbirliği üstünlüğüyle sonuçlandı.

skor katkıları ve kadro performansı:

Galibiyete katkı veren oyuncular arasında Ömer Cinan 18, Kaan Naak 14, Kaan Eren Yavuz 10, Ömer Faruk Sarı 8, Batuhan Deniz 6, Buğra Yazıcı 3 ve Murat Anıl Taşdemir ile Efe Güloğlu 2'şer sayıyla yer aldı. Takımın rotasyon tercihleri, skoru koruyup seriyi sürdürmelerine olanak sağladı.

sakatlıklar ve sağlık kontrolleri:

Murat Anıl Taşdemir ikinci periyotta parmak sakatlığı, Ömer Cinan üçüncü periyotta üçlük pozisyonunda ayak bileği sakatlığı yaşadı. İki oyuncu da maçta devam edemedi. Maç sonrasında hastanede yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya çatlak tespit edilmedi, bu durum takımda rahatlama yarattı. Ancak tedbir amaçlı olarak Ömer Cinan'ın 2 Kasım'daki DSİ maçında oynaması beklenmiyor.

liderlik maçı ve taraftar çağrısı:

Gözler 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan İzmit DSİ karşılaşmasına çevrildi. Liderlik düğümünün çözüleceği karşılaşmayı hakem Mustafa Çeltiker yönetecek. Körfez Gençlerbirliği takım koçu Ekin Ersen, tüm taraftarları ve Körfez halkını takımı desteklemeye davet etti; yoğun bir ilgi ve çekişme bekleniyor.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, KOCAELİ BASKET’İ 63-53 MAĞLUP EDEREK PARKEDEN GALİBİYETLE AYRILDI. GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜREN KÖRFEZ EKİBİ, ŞİMDİ GÖZÜNÜ 2 KASIM’DA İZMİT DSİ KARŞISINDA OYNAYACAĞI LİDERLİK MAÇINA ÇEVİRDİ.