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Yenimahalle'de terzi dükkânında cinayet ve intihar: zanlının cebinden tehdit notu iddiası

Yenimahalle'de boşandığı eşi Aynur Ekici'yi vuran Doğan Yavuz, olayın ardından aynı silahla intihar etti; görgü tanıkları cebinden tehdit notu çıktığını söyledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenimahalle'de terzi dükkânında cinayet ve intihar: zanlının cebinden tehdit notu iddiası

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Aynur Ekici (49) adlı terzinin işlettiği dükkâna giden eski eşi Doğan Yavuz (56) tarafından ateş açıldı. İddialara göre Yavuz, Ekici'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Ekici ve Yavuz'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Dükkanın devri ve kaçma çabası:

Haberde, Ekici'nin eski eşinin sürekli rahatsızlık verdiği ve izinin bulunmasını istememek amacıyla dükkânı kızının üzerine kaydettirdiği belirtildi. Tanık beyanlarına göre mağdur kadının eski kocasından kaçtığı ve burada yaşamaya başladığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının iddiaları ve not iddiası:

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Ateşoğlu, çevreden gelen sesle yaşanan panik ve ardından iki kişinin yerde kanlar içinde bulunduğunu aktardı. Ateşoğlu, 2021 yılında boşandıklarını, Yavuz'un kadını takip ettiğini ve saldırganın İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Ateşoğlu ayrıca zanlının cebinden çıktığı iddia edilen bir nottan söz etti; tanığa göre notta 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' şeklinde bir ifade yer alıyordu. Bu iddia, polis soruşturmasının konularından biri olarak kayda geçti.

Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahale ve adli süreçle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor ve cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

ANKARA’DA BOŞANDIĞINI KARISINI TABANCAYLA ÖLDÜREN ESKİ KOCASI CİNAYETİN ARDINDAN AYNI SİLAHLA...

ANKARA’DA BOŞANDIĞINI KARISINI TABANCAYLA ÖLDÜREN ESKİ KOCASI CİNAYETİN ARDINDAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ. OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN GÖRGÜ TANIKLARI İSE, ZANLININ CEBİNDEN İKİ KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRECEĞİNE DAİR NOT ÇIKTIĞINI İDDİA ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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