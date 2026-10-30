Bitlis Yolalan'da kafa kafaya çarpışma: beş kişi hastaneye kaldırıldı

Bitlis yolalan beldesinde kaza:
Bitlis'in Yolalan beldesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayda sürücüleri öğrenilemeyen 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı araçlar karıştı.
kaza ve müdahale:
Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından yaralılara müdahale edildi ve durumları kontrol altına alınmaya çalışıldı.
yaralıların sevki ve soruşturma:
İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan ikisi Tatvan Devlet Hastanesi'ne, üçü ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
BİTLİS'TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.
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