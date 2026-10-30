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Kayseri sürücü kursları başkanının acı günü: annesi Seniye Borazan vefat etti

Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti; cenazesi ikindi namazını müteakip Elagöz Köyü Camii’nde defnedilecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri sürücü kursları başkanının acı günü: annesi Seniye Borazan vefat etti

Münir Borazan’ın ailesinde yas

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan yaşamını yitirdi. Merhumenin ölüm nedeni, bildirildiği üzere yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olarak açıklandı.

Cenaze töreni ve defin:

Seniye Borazan’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Elagöz Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Dernek ve görev bilgisi:

Vefat haberini doğrudan ilgililerce paylaşılan bilgiler doğrultusunda aktarıyoruz. Merhumeye ait cenaze düzenlemeleri, aile ve köy geleneklerine uygun şekilde gerçekleştirilecek. Münir Borazan, Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği başkanı olarak görev yapmaktadır.

KAYSERİ SÜRÜCÜ KURSLARI VE EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI MÜNİR BORAZAN’IN ANNESİ SENİYE BORAZAN...

KAYSERİ SÜRÜCÜ KURSLARI VE EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI MÜNİR BORAZAN’IN ANNESİ SENİYE BORAZAN HAYATINI KAYBETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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