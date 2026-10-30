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Kapıköy’ün açılması Van sanayisine ve gençlere yeni kapılar aralıyor

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın karşılıklı tır geçişlerine açılması, lojistik maliyetleri düşürüp Van’ın ihracatını ve genç istihdamını artıracak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kapıköy’ün açılması Van sanayisine ve gençlere yeni kapılar aralıyor

Kapıköy'ün açılması ne anlama geliyor:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın karşılıklı tır geçişlerine açılmasını bölge için bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndaki programda konuşan Aslan, "Doğru lojistik ve uygun hammadde akışıyla hem bölge üreticisinin rekabet gücü artacak hem de gençlerimize yeni istihdam alanları doğacak" ifadelerini kullandı.

Aslan, Kapıköy’ün aktif kullanımı ile birlikte Van’ın coğrafi avantajının doğrudan ekonomik kazanca dönüşeceğini vurguladı. Türkiye’nin en doğusundaki bir sınır ilinde bulunmanın, komşu ülkelerle ticari ve turistik ilişkileri hızlandırma potansiyelini beraberinde getirdiğini belirtti ve bu hareketliliğin hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

lojistik ve maliyetlerde beklenen değişim:

Kapıköy kapalıyken veya sınırlı kullanıldığında Van, kısa bir mesafeye rağmen alternatif rotalara yönelmek zorunda kalıyordu. Aslan, alternatif durumlarda ya Hakkari Yüksekova Esendere kapısına gidilip 250 kilometre kat edilmesi gerektiğini ya da Ağrı Doğubayazıt Gürbulak güzergâhının kullanıldığını hatırlattı. Bu durumun süre ve nakliye maliyetlerini arttırdığını, özellikle enerji ve petrol fiyatlarının yükseldiği dönemde nakliye giderlerinin ham madde ve mamullerin üzerine ciddi yük bindirdiğini söyledi.

Aslan ayrıca Kapıköy’ün açılmasının yalnızca Van'dan dışarıya doğru ihracat açısından değil, İran'dan Türkiye'ye gelecek ürünlerin tedarikinde de önemli kolaylık sağlayacağını belirtti. Karşılıklı tır hareketinin başlamasıyla lojistik sürelerin kısalacağını ve taşıma maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

sanayi, ihracat ve istihdam etkileri:

Aslan, İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasındaki sınır hattının 360 kilometre olduğunu ve son yıllarda ilin yaklaşık 1 milyon civarında İranlı misafiri ağırladığını hatırlattı. Bu hareketliliğin ticari hacmi büyütebileceğini ve ekonomiye "can suyu" olacak nitelikte nitelikli alışverişlere zemin hazırlayacağını aktardı.

Van’da üretilen malların daha katma değerli ve teknolojik ürün gruplarına kaydırılmasının önemine işaret eden Aslan, İran’dan daha uygun maliyetlerle temin edilebilecek ham maddelerin bölgesel sanayiyi güçlendireceğini söyledi. "Ne kadar düşük maliyetli hammadde alırsanız, o kadar iyi fiyatlarla ürün üretip batı pazarlarında rekabet şansı yakalayabilirsiniz" sözleriyle rekabetçi üretimin koşulunu özetledi.

Bu gelişmenin sanayi kapasitesini genişleteceğini, üretim artışının yeni iş alanları yaratacağını ve böylece gençlere ek istihdam imkânı sunacağını vurguladı. Bölgede nitelikli genç nüfus bulunduğunu, sanayi ve ticaretteki büyümenin bu gençleri istihdama kazandıracağını ifade etti.

altyapı ve bürokratik süreçlere ilişkin değerlendirme:

Kapının sürekli ve öngörülebilir şekilde işlemesi için gümrük işlemlerinin hızlandırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve personel kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Aslan, talep arttıkça altyapıların da buna göre yenileneceğini söyledi. "Yeter ki giriş çıkışlar olsun, bu faaliyetler artarak devam etsin; hem Türkiye hem de İran tarafı buna ayak uydurmak zorundadır" diyerek süreçlerin adaptasyonunun önemine dikkat çekti.

Aslan, Kapıköy'ün modernize edildiğinde açılan fiziki mekanların karşı taraf için de bir prestij meselesi olduğunu; sürecin hızla ilerlemesi halinde gerideki adımların da kolaylıkla geleceğini belirterek son sözünü, "Olaylar başladıktan sonra arkası Allah’ın izniyle gelecektir" şeklinde tamamladı.

Memet Aslan'ın değerlendirmeleri, Kapıköy'ün tır trafiğine açılmasının kısa vadede lojistik ve maliyet avantajı, orta vadede ise sanayi, ihracat ve istihdam artışı sağlaması beklentisini ortaya koyuyor. Bu süreç, Van için sadece bir sınır kapısının işlevsel hale gelmesi değil; bölgesel rekabetçiliğin ve genç iş gücüne yönelik fırsatların genişlemesi anlamına geliyor.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI’NIN...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI’NIN KARŞILIKLI TIR GEÇİŞLERİNE AÇILMASINI TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİREREK, "DOĞRU LOJİSTİK VE UYGUN HAMMADDE AKIŞIYLA HEM BÖLGE ÜRETİCİSİNİN REKABET GÜCÜ ARTACAK HEM DE GENÇLERİMİZE YENİ İSTİHDAM ALANLARI DOĞACAK" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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