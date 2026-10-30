Erdoğan ile Berdimuhammedov, TDT zirvesinde ortak gündemi paylaştı

TDT 13. Zirvesi çerçevesinde bir araya geliş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da buluştu. Zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı ve "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendi.

Zirvenin hedefleri:

Zirvede, Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı. Toplantı programı, bu alanlarda somut adımlar atılmasını teşvik edecek bir çerçeve sunmayı hedefledi.

Erdoğan-Berdimuhammedov görüşmesinin içeriği:

Zirve toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Serdar Berdimuhammedov, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin, TDT platformunda ele alınan ortak gündem maddeleri ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Toplantı, TDT zirvesinin genel çerçevesi içinde gerçekleşen ikili temaslardan biri olarak kayda geçti ve her iki tarafın da bölgesel iş birliğini güçlendirme iradesini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA BULUNAN TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SERDAR BERDİMUHAMMEDOV İLE BİR ARAYA GELDİ.