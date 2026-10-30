Dolar 49,9439 +0,07%
Euro 55,9547 +0,32%
Bist 10.977,71 -1,68%
Altın Gram 6.387,92 -1,32%
EUR/USD 1,1198 +0,16%
Brent Petrol 113,88 +2,78%
--°

Erdoğan ile Berdimuhammedov, TDT zirvesinde ortak gündemi paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, TDT 13. Zirvesi dolayısıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan ile Berdimuhammedov, TDT zirvesinde ortak gündemi paylaştı

TDT 13. Zirvesi çerçevesinde bir araya geliş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da buluştu. Zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı ve "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendi.

Zirvenin hedefleri:

Zirvede, Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı. Toplantı programı, bu alanlarda somut adımlar atılmasını teşvik edecek bir çerçeve sunmayı hedefledi.

Erdoğan-Berdimuhammedov görüşmesinin içeriği:

Zirve toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Serdar Berdimuhammedov, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin, TDT platformunda ele alınan ortak gündem maddeleri ve iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Toplantı, TDT zirvesinin genel çerçevesi içinde gerçekleşen ikili temaslardan biri olarak kayda geçti ve her iki tarafın da bölgesel iş birliğini güçlendirme iradesini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA BULUNAN TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SERDAR BERDİMUHAMMEDOV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da kritik buluşma: Erdoğan ve Caparov ortak projeleri görüştü
images

Türkiye ve Vietnam arasında stratejik ortaklığa giden yol
images

Türk dünyasında yeni adımlar sinyali: Erdoğan ve Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığ...
images

Erdoğan ile Tokayev heyetler eşliğinde görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce trafiğine iki yönlü çözüm: Metek üst geçidi kamulaştırma aşamasını geçti

Adana'da sokakta havai fişek tehlikesi: kıvılcımlar araç ve evlere sıçradı

Ankara'da yeni yol haritası: savunma, siber ve ekonomik iş birliğinde ivme

Ayancık açıklarında 5 bin palamutluk av komşu tekneyle limana getirildi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek