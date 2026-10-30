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Ereğli emniyet müdürü Dalkılıç basınla ilk buluşmasında huzuru vurguladı

Karadeniz Ereğli'ye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, polisevinde düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelerek huzur ve güven vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli emniyet müdürü Dalkılıç basınla ilk buluşmasında huzuru vurguladı

İlçe emniyet müdürü halkla iletişimi önceliklendirdi

Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'ye yeni atanmasının ardından ilk mesaisinde yerel ve ulusal basınla bir araya geldi.

Toplantı yer ve katılımcıları:

Karadeniz Ereğli Polisevi'nde düzenlenen toplantıya ilçede görev yapan gazete sahipleri, gazeteciler ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Emniyet müdürlüğünün birim amirleri de toplantıda yer alarak yeni yönetimin basınla olan diyalogunu güçlendirme hedefini destekledi.

Görüş alışverişi ve öne çıkan mesajlar:

Dalkılıç, basın mensuplarıyla tanışıp görüş alışverişinde bulundu ve ilçenin genel durumu ile yeni dönemde uygulanacak güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda gazetecilerin talep ve düşünceleri dikkatle dinlendi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının emniyetin öncelikli hedefi olacağı vurgulandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi ve yeni yönetime ilişkin beklentilerin iletilmesiyle tamamlandı.

CİHAN DALKILIÇ EREĞLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

CİHAN DALKILIÇ EREĞLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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