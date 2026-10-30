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Öğretmenler odasında fenalaşan hizmetli kalp krizinde hayatını kaybetti

Alaşehir'de öğretmenler odasında baygın bulunan 57 yaşındaki geçici işçi Mithat Dinç kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; okul bir gün tatil edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Öğretmenler odasında fenalaşan hizmetli kalp krizinde hayatını kaybetti

olayın yaşandığı okul:

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Yalçın İlkokulunda meydana gelen olayda, yaklaşık 20 yıldır okulda geçici işçi olarak görev yapan 57 yaşındaki Mithat Dinç sabah saatlerinde okula geldi. Bir süre sonra öğretmenler odasında baygın halde bulunan Dinç için öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

müdahale ve bulgular:

İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından yapılan kontrolde Dinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, ölümün kalp krizi sonucu gerçekleştiğinin öğrenildiği aktarıldı.

Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri alınırken eğitime bir gün ara verildi. Okul çevresinde ve personel arasında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Cenazenin bugün ikindi namazının ardından Gümüşçay Mahallesi Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE YAKLAŞIK 20 YILDIR GÖREV YAPTIĞI İLKOKULDA ÖĞRETMENLER ODASINDA...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE YAKLAŞIK 20 YILDIR GÖREV YAPTIĞI İLKOKULDA ÖĞRETMENLER ODASINDA BAYGIN HALDE BULUNAN 57 YAŞINDAKİ GEÇİCİ İŞÇİ MİTHAT DİNÇ, HAYATINI KAYBETTİ. KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLEN DİNÇ’İN VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI. OLAYIN ARDINDAN OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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