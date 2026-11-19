Karahan'da Ayşe İlbak taziye evi için hayırsever protokolü imzalandı

Battalgazi Belediyesi, ilçede devam eden taziye evi yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Eski Malatya bölgesindeki Karahan Mahallesi'ne yapılacak Ayşe İlbak Taziye Evi için Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile iş insanı Mehmet İlbak arasında protokol imzalandı.

yapılan ve süren yatırımlar:

Projeyle vatandaşların acılı günlerini uygun şartlarda karşılamayı hedefleyen çalışma, Başkan Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu. İlçede daha önce Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan mahallelerinde dört taziye evi tamamlanıp hizmete sunuldu. Yapımına devam edilenler arasında Alacakapı Mahallesi'nde iki tesis; Çöşnük, Yıldıztepe, İskender, Dolamantepe, Zafer, Göller, Karaköy, Paşaköşkü ve Hanımınçiftliği mahallelerinde birer taziye evi bulunuyor. Karahan Mahallesi'ndeki protokolle bu yatırım ağı genişletilmiş olacak.

başkanın açıklaması:

Protokole ilişkin konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, katkılarından dolayı hayırsever iş insanı Mehmet İlbak'a teşekkür ederek şunları söyledi: "Battalgazi’mize yeni bir eser daha kazandıracağız. Eski Malatya’daki Karahan Mahallemizde inşallah bir taziye evini daha hayata geçireceğiz. Şimdiden Battalgazi’mize, Eski Malatya’mıza ve Karahan Mahallemize hayırlı olsun. Hayırsever iş insanımız Mehmet İlbak’ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Belediye, taziye evi projesini yaygınlaştırmaya devam ederek ilçede sosyal destek altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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