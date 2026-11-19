Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Toplantıda partinin halkla doğrudan ilişkisinin güçlendirilmesi teması ön plana çıktı.

Kaf Dağı metaforu:

Erdoğan, konuşmasında siyasi söylemler üzerinden ayrışmaya izin vermediklerini vurguladı ve "Biz Kaf Dağı’nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle elitlere yönelik eleştirisini ve tabana dönük duruşunu özetledi.

Parti vurgusu ve yol haritası:

Konuşma, AK Parti'nin yerel teşkilatlarla yakın çalışmaya devam edeceği, karar alma süreçlerinde milletin taleplerinin öncelikli olacağı mesajını taşıdı. Erdoğan'ın ifadeleri, partinin birlik ve taban bağlantısını güçlendirme stratejisinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz"