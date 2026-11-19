geleceğe söz veren çocuklar: COP 31'de 81 ilde 310'dan fazla etkinlik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyelerini Meclis Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda kabul etti. Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş de hazır bulundu ve çocukların dijital dünyanın olumsuzlukları ile iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

çocukların iklim farkındalığı:

Bakan Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan daire aracılığıyla ülke çapında yürütülen çalışmaları anlattı. Buna göre 48 bin öğrencinin katıldığı çeşitli etkinliklerle çocukların geleceğe yön veren adımlar atması hedefleniyor. Göktaş, çocuk hakları komitelerinin oluşumunda cinsiyet dengesine dikkat edildiğini ve bu yılın konusunun iklim değişikliği olduğunu belirtti.

Konuşmada öne çıkan somut bir rakam da COP 31 süreciyle ilgiliydi: çocukların COP 31'de 81 ilde 310'dan fazla etkinlik düzenleyerek yurt dışından gelen akranlarıyla birlikte ortak bir bildiri hazırlama çalışması yürüttükleri ifade edildi.

dijital mecralarda koruma ve yasal düzenlemeler:

Kurtulmuş, dijital dünyada ortaya çıkan olumsuzluklara karşı koruyucu tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Dijital mecralarda yaygınlaşan ahlaki zorbalık ve zararlı alışkanlıkların küçük yaşlara inmesinin tehlike yarattığını belirterek, bunun önlenmesi için uyanık olunması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı, gerektiğinde yasal düzenlemeler yapılarak çocukların korunması için adımlar atıldığını ifade etti; Bakan Göktaş da 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçtiğini ve çocukların taleplerinin bu süreçte dikkate alındığını aktardı.

Kurtulmuş, dünyadaki çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi olumsuzlukların en çok çocukları etkilediğini, buna rağmen insan iradesinin bu sorunları aşmada en önemli güç olduğunu söyleyerek karamsarlığa kapılmayacaklarını belirtti.

Toplantının sonunda 27'nci Ulusal Çocuk Forumu sonuç bildirgesi okundu ve süreç boyunca elde edilen çıktılar ile geleceğe dönük adımlar paylaşıldı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, MECLİS’TE ÇOCUK HAKLARI DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ. PROGRAMDA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ DA YER ALDI.