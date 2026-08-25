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Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşup güvenlik ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Müdür Aktaş Siteler Mahallesi'nde güvenlik ve talepleri yerinde dinledi

Mersin Emniyet Müdürü saha ziyaretinde

Fahri Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik saha çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Aktaş, hem selamlaşarak hem de yüz yüze görüşmeler yaparak mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Doğrudan iletişimin önemi:

Aktaş, emniyet teşkilatının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmasının önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırdığını belirtti. Mahalledeki sohbetlerde, bölgenin huzur ve güvenliğine ilişkin öneriler ile gündelik yaşamı etkileyen konular değerlendirildi.

Mahalle değerlendirmeleri ve teşekkür:

Ziyaret, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti; Aktaş, mahallede yaşanan sorunlar ve güvenlikle ilgili değerlendirmelerin karşılıklı diyalogla ele alındığını kaydetti. Görüşmelerin ardından esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Aktaş, kurulan güçlü iletişimin güvenlik hizmetlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarı Nebi Akkağıt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Aktaş’a teşekkür etti. Yapılan görüşmelerin yerel ihtiyaçların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi açısından yararlı olduğu aktarıldı.

Aktaş’ın saha ziyaretleri, kent genelinde benzer temasların sürdürüleceğine işaret ederken, emniyet birimlerinin vatandaş odaklı yaklaşımının devam edeceği vurgulandı.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK...

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA AKDENİZ İLÇESİ SİTELER MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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