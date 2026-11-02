Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de: stratejik ortaklık görüşmeleri başlıyor

Karşılama ve havaalanı temasları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un daveti üzerine başkent Seul'e vardı. Seongnam Hava Üssü'ndeki resmi karşılama töreninde Güney Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung Erdoğan'ı karşıladı.

Törene ayrıca Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da katıldı. Resmi karşılama, ziyaretin diplomatik çerçevesini ve tarafların birbirine verdiği önemi gösterdi.

Görüşme gündemi ve beklenen sonuçlar:

Erdoğan, Seul temasları kapsamında yarın Lee Jae-myung ile resmi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Yetkililer, toplantıda iki ülke ilişkilerini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanmasının planlandığını bildirdi. Resmi görüşmelerin hem siyasi hem de iktisadi alanda iş birliğini ileriye taşıması bekleniyor.

Bu ziyaret, Türkiye ile Güney Kore arasındaki yüksek düzeyli temasların sürdürülmesi açısından önem taşıyor ve tarafların karşılıklı iş birliğini pekiştirmeye yönelik adımlar atacağı vurgulanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE JAE-MYUNG’UN DAVETİ ÜZERİNE SEUL’E GELDİ.