Eisenkot: seçimleri gayrimeşrulaştırma kampanyası hedefine ulaşamadı

Eisenkot: seçim sonuçlarını gayrimeşrulaştırma girişimi başarısız oldu

Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu seçim sonuçlarına yönelik bir delegitimasyon kampanyası yürütmekle suçladı. Eisenkot, İsrail Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in seçimin usulüne uygun gerçekleştirildiğini açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi ve dış müdahale iddialarını yalanladı.

eisenkot'un suçlaması:

Eisenkot, Netanyahu ve müttefiklerinin Arap seçmenlerin katılımına ilişkin iddiaları kullanarak bir "gayrimeşrulaştırma kampanyası" başlattığını savundu. Paylaşımında, "\"Seçim sonuçlarını reddetmeye, halkın iradesini baltalamaya, bütün bir topluluğu karalamaya ve İsrail’i yeni bir seçim turuna sürüklemeye yönelik iğrenç ve kötü niyetli girişim başarısız olmuştur\"" ifadelerine yer verdi ve bu tür girişimlerin kamu güvenine zarar verdiğini belirtti.

seçim sonuçları ve meclis dağılımı:

Salı günü yapılan genel seçimde Netanyahu liderliğindeki blok Knesset'teki 120 sandalyeden 53'ünü kazanarak çoğunluk olan 61'e ulaşamadı. Eisenkot ile aynı çizgideki partiler 48 sandalye elde ederken, Arapları temsil eden partiler sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19'a yükseldi. Hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Eisenkot, seçimlerin açık ve geçerli olduğunu savunarak İsraillilere "arka plandaki gürültüyü ve saat başı değişen söylemleri görmezden gelmeleri" çağrısında bulundu. Ayrıca hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığını ve seçimi kaybettiğini vurguladı.

İsrailli kaynaklar, hükümeti kurma görevine kimin yetkilendirileceğini belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunda yapılacak istişarelerin 4 Kasım'da başlamasının planlandığını bildirdi. Muhalefet kaynakları, Eisenkot'un hükümeti kurma görevini üstlenmek için ilk yetkiyi kabul ettiğini öne sürdü.

İSRAİL’DEKİ GENEL SEÇİMLERDE BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU İLE YARIŞAN YASHAR PARTİSİNİN LİDERİ ESKİ İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI GADİ EİSENKOT, NETANYAHU’NUN SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARINI ELEŞTİRDİ.