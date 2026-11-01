Bulgaristan'da ikinci turun ilk verileri Yotova'nın üstünlüğünü gösteriyor

Sandık çıkış anketleri ve resmi olmayan ilk sonuçlar:

Bulgaristan kamu yayıncısı BNT tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlar ve sandık çıkış anketleri, ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın önde olduğunu gösterdi. Alpha Research verilerine göre Yotova oyların %52,5'ini alırken, rakibi Andrey Gyurov yüzde %43,4 seviyesinde kaldı; seçmenlerin yüzde %4,1'i "Hiçbir adayı desteklemiyorum" seçeneğini tercih etti.

Farklı araştırma kuruluşlarının sonuçları:

Diğer sandık çıkış anketleri de benzer bir tablo çizdi. Myara Sosyoloji Ajansı Yotova için yüzde 51,1, Gyurov için yüzde 44,6 rapor ederken, "Hiçbir adayı desteklemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Market Links araştırma şirketinin anketi ise Yotova'ya yüzde 50,7, Gyurov'a yüzde 44,0 oranında oy verdi.

Adayların profilleri ve seçim sürecinin arka planı:

Seçime Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ile birlikte katılan 62 yaşındaki İliyana Yotova, daha önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile birlikte çalışmış ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. Metinde belirtildiği şekilde Radev, 2016 ve 2021 yıllarında cumhurbaşkanlığına seçilen mevcut Bulgaristan Başbakanı olup, Radev’in cumhurbaşkanlığından istifa ederek genel seçimlerde aday olması üzerine anayasa gereği Yotova ocak ayında geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamına getirilmişti.

Radev nisan ayında yapılan erken genel seçimde büyük bir zafer kazanmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Yotova’ya destek vermişti. Yotova, Radev’in siyasi pozisyonuna yakın bir isim olarak İlerici Bulgaristan Partisi ve kariyerine başladığı Sosyalist Parti tarafından destekleniyor; Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Moskova ile diyalogun sürdürülmesini savunuyor ve Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

Rakip Andrey Gyurov ise eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapmış bir ekonomist. Gyurov, AB ve NATO yanlısı, Ukrayna'ya açık destek veren bir siyasetçi olarak Batı yanlısı muhalefet tarafından desteklendi. Seçimin ilk turunda 27 aday yarışmış; Yotova yüzde 34,76, Gyurov ise yüzde 31,95 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Eğer resmi sonuçlar sandık çıkış anketlerini teyit ederse, Yotova Bulgaristan'ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının görev süresi beş yıl olarak devam edecek.

BULGARİSTAN’DA OY KULLANMA İŞLEMİNİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE AÇIKLANAN SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ VE RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA GÖRE SEÇİMİ MEVCUT CUMHURBAŞKANI İLİYANA YOTOVA KAZANDI.