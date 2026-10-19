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Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde erkek hindi, telef olan dişi hindiyi dakikalarca dürtüp uyandırmaya çalıştı; anlar cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

Bağ evinde yaşananlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde duygulandıran anlar kaydedildi. İddiaya göre, bağ evinde bulunan dişi hindi telef oldu. Olay yerinde bulunan erkek hindi ise telef olan dişi hindinin başından dakikalarca ayrılmayarak onu uyandırmaya çalıştı.

Görüntülerin detayları

Videoda erkek hindinin defalarca dişi hindiyi dürttüğü, bazen seslendirdiği ve başından ayrılmadığı görülüyor. Çabaları sonuç vermedi; anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler izleyenleri duygulandırdı ve olay, hayvanların birbirine bağlılığını gösteren örneklerden biri olarak dikkat çekti.

Erkek hindi, telef olan dişi hindinin başından bir an olsun ayrılmadı

Erkek hindi, telef olan dişi hindinin başından bir an olsun ayrılmadı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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