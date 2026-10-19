Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

Bağ evinde yaşananlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde duygulandıran anlar kaydedildi. İddiaya göre, bağ evinde bulunan dişi hindi telef oldu. Olay yerinde bulunan erkek hindi ise telef olan dişi hindinin başından dakikalarca ayrılmayarak onu uyandırmaya çalıştı.

Görüntülerin detayları

Videoda erkek hindinin defalarca dişi hindiyi dürttüğü, bazen seslendirdiği ve başından ayrılmadığı görülüyor. Çabaları sonuç vermedi; anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler izleyenleri duygulandırdı ve olay, hayvanların birbirine bağlılığını gösteren örneklerden biri olarak dikkat çekti.

Erkek hindi, telef olan dişi hindinin başından bir an olsun ayrılmadı