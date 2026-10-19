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Yıldırım'da muhtarlara destek: fatura limiti 30 bin liraya çıkarıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu; belediye muhtarlıkların faturaları için 30 bin lira limit açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yıldırım'da muhtarlara destek: fatura limiti 30 bin liraya çıkarıldı

Yıldırım'da muhtarlarla buluşma:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla Cumalıkızık Orman Parkı'nda Yıldırım'daki mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve yakınları katıldı.

Buluşmada öne çıkan ifadeler:

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim toplumumuzun temelinde mahalle ve komşuluk kültürü var. Şehrimiz ve insanlarımızı için hizmet üretirken bizim temel dayanağımız muhtarlarımız. Daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Muhtarlık demek vefa demek, birlik beraberlik demek. İşte biz Yıldırım’da bu vefanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisini sergiliyoruz" dedi.

Belediyeden mali destek ve uygulama detayları:

Yılmaz, muhtarlarla dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, muhtarların imkan ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Meclisi kararıyla muhtarlıkların elektrik, su, internet, telefon ve doğalgaz faturalarının ödenmesi için tahsis edilen limitin 30 bin liraya çıkarıldığını müjdeleyen Yılmaz, mahalle muhtarlarına tek tek teşekkür edip günlerini kutladı.

Programda söz alan Kaymakam Metin Esen ise, "Muhtarlarımız bizim dert ortağımız, çalışma arkadaşımız, iş paydaşlarımız, devlet adına gözümüz, kulağımızdır. Ben bunun için öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımıza böylesi anlamlı bir günde bizleri ortak bir masa etrafında buluşturdukları için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun" ifadeleriyle Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti. Muhtarlar Dernek Başkanı Muhsin Sak da etkinlik ve muhtarlara yönelik destekler için Yıldırım Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 19 EKİM ‘MUHTARLAR GÜNÜ’ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ MAHALLE...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 19 EKİM ‘MUHTARLAR GÜNÜ’ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ MAHALLE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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