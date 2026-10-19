CW Enerji dört üniversiteyle yenilikçi ar-ge ve teknoloji ortaklıklarına imza attı

CW Enerji üniversitelerin bilgi birikimiyle sanayiyi buluşturuyor

CW Enerji, dört üniversiteyle yenilenebilir enerji teknolojileri, mühendislik, AR-GE, inovasyon ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan protokoller, akademik altyapı ile sanayinin deneyiminin bir araya gelmesini sağlayarak yeni nesil enerji çözümlerinin hızla geliştirilmesini hedefliyor.

İş birliği kapsamı:

Protokoller çerçevesinde enerji depolama sistemleri, akıllı enerji yönetimi, nesnelerin interneti, gömülü sistemler, veri analitiği ve dijital dönüşüm uygulamaları başta olmak üzere çok sayıda ortak proje planlanıyor. Ortak ürün tasarımı, prototip geliştirme, test ve doğrulama süreçleri ile pilot uygulamalara yönelik çalışmalar öncelikler arasında yer alıyor.

Ayrıca üniversite bünyesinde geliştirilen teknolojilerin sanayiye aktarılması, patent, faydalı model ve lisanslama süreçlerinin desteklenmesi ile üretim süreçlerinin optimizasyonu, maliyet azaltma ve verimlilik artışı amaçlanıyor. Güneş paneli ve güneş hücresi teknolojilerinin verimliliklerinin artırılması ve yeni nesil güneş enerjisi projeleri de iş birliği gündeminde bulunuyor.

Sanayi, akademi ve insan kaynağına katkı:

Tarık Sarvan, imzalanan protokollerin AR-GE ve inovasyon kapasitesini güçlendireceğini belirterek, "Enerji sektörü teknolojinin hızla geliştiği ve sürekli yenilik gerektiren stratejik alanların başında geliyor" dedi. Sarvan, üniversitelerin akademik bilgi birikiminin sanayideki deneyimle birleşmesinin, katma değerli ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İş birlikleri ayrıca nitelikli insan kaynağının yetişmesine, gençlerin uygulamalı projelerde rol almasına ve yerli-milli teknoloji geliştirilmesine destek verecek şekilde kurgulanıyor. Hazırlanacak ortak projelerle ulusal ve uluslararası destek programlarına başvurular yapılması, sektörde rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, imzalanan protokoller bilimsel çalışmaların sanayi uygulamalarına dönüşmesini, AR-GE çıktılarının ticarileşmesini ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesini amaçlıyor. CW Enerji bu çerçevede üretim, mühendislik ve AR-GE altyapısını geliştirerek ülkenin sürdürülebilir enerji yolculuğuna katkı sunmayı hedefliyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN CW ENERJİ, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİNE KATKI SAĞLIYOR. FİRMA ALANYA ÜNİVERSİTESİ, ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ, MÜHENDİSLİK, AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARINDA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALADI. İŞ BİRLİKLERİ KAPSAMINDA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDEN AKILLI ENERJİ YÖNETİMİNE, VERİ ANALİTİĞİNDEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA KADAR BİRÇOK ALANDA ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.