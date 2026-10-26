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Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde görüşme: Erdoğan, Aziz Sancar ve eşi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşi Gwen Boles Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde görüşme: Erdoğan, Aziz Sancar ve eşi kabul edildi

Kabulün ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile eşi Gwen Boles Sancar'ı kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

katılımcılar:

Kabulde doğrudan isimleri belirtilen katılımcılar arasında Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşi yer aldı. Resmi açıklamada toplantının Cumhurbaşkanlığı Çalışma programı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

buluşmanın önemi:

Bu tür görüşmeler, bilim insanlarının ulusal kurumlar nezdinde takdir edildiğini ve bilimsel başarıların gündeme taşındığını gösteriyor. Aziz Sancar'ın Nobel ödülü bağlamındaki akademik itibarı, kabulün gündeminde öne çıkan unsur olarak değerlendirilebilir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI AZİZ SANCAR VE EŞİ GWEN BOLES...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI AZİZ SANCAR VE EŞİ GWEN BOLES SANCAR'I KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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