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Kardeşlik ve barış ekonomisiyle bölge yeniden ayağa kalkacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi açılışında terörün sona ermesiyle bölgedeki üretim, turizm ve kardeşliğin artacağını, halkın kazanacağını vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kardeşlik ve barış ekonomisiyle bölge yeniden ayağa kalkacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Batman Üniversitesi'nde konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Programa Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp ve çok sayıda davetli katıldı. Kurtulmuş, konuşmasında hem Türkiye'nin hem de bölgenin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve öncelikli hedef olarak terörün sona erdirilmesini işaret etti.

dünya gündemi ve bölgenin önemi:

Kurtulmuş, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirterek "Dünya altüst oluyor, yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki hareketlenmelerin bölgeyi ve dolayısıyla Türkiye'yi doğrudan etkilediğini söyleyen Kurtulmuş, coğrafyamızın önümüzdeki yüzyılın denklemlerinde çok belirleyici bir yerde olduğunu vurguladı. Bu nedenle Türkiye'nin politikalarını sağlam temeller üzerine oturtması gerektiğini kaydetti.

filistin meselesi ve uluslararası çabalar:

Kurtulmuş, Türkiye'nin İsrail'in saldırılarını durdurmak ve Filistin'deki durumu uluslararası platformlarda gündeme taşımak için aktif bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti. "Türkiye, İsrail'in saldırganlığının durdurulması, soykırımın sona ermesi için her uluslararası platformu bir fırsat olarak kabul etti" diyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu konuda dünya genelindeki tüm platformlarda girişimlerde bulunduğunu söyledi.

terörle mücadele, maliyet ve tarihsellik:

Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele içinde olduğunu hatırlattı ve bunun ülke tarihi üzerindeki ağır etkilerine değindi: "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet tarihimizin yarısı terörle geçmiştir." Ülkenin on binlerce insanını kaybettiğini ve terörle mücadeleye harcanan tutarın en az 2 trilyon dolar olduğunu belirtti. Ayrıca geçmişte devlet içinde ortak bir yaklaşımın oluşamamasının terörün sona erdirilememesinde etkili olduğunu, rahmetli Özal, Erbakan, Demirel ve Ecevit gibi isimlerin bu konuda çalışmalar yaptığını aktardı. Kurtulmuş, şimdi ise "devlet aklıyla millet vicdanı örtüştü" diyerek terörün sonlandırılması yönünde güçlü bir kararlılık olduğunu söyledi.

ekonomi, turizm ve bölgesel kazanımlar:

Terörün sona ermesinin bölgenin ekonomik gelişimini hızlandıracağını söyleyen Kurtulmuş, üretim ve şehirlerin canlanacağını ifade etti. "Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak" diyen Kurtulmuş, terörsüz bir ortamın hem Türkiye'nin hem de bölgedeki şehirlerin turizm ve ticaret açısından daha avantajlı hale geleceğini belirtti. Konuşmasında Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerden örnek vererek, sokakların, lokantaların ve kültür merkezlerinin canlandığını ve bunun refaha katkı sağladığını aktardı.

Kurtulmuş, bölgede bugüne kadar "terör baronları, savaş baronları"nın kazandığını, ancak bundan sonra "Allah’ın izniyle kardeşlik kazanacak, barış ekonomisi kazanacak, bu ülkenin, bu bölgenin halkları kazanacak" sözleriyle geleceğe dönük ümit ve hedefini özetledi.

birlik, toparlanma ve ileriye yürüyüş:

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla sürdüren Kurtulmuş, yürütülen sürecin sadece bir örgütün tasfiyesi veya yasa yapmaktan ibaret olmadığını; yaklaşık bir asırdır dağılan coğrafyanın parçalarını bir araya getirme, derleme ve birlikte ilerleme gayreti olduğunu vurguladı. "Hep beraber ileriye doğru yürümek istiyoruz" ifadesiyle konuşmasını noktalayan Kurtulmuş, ayrılık tohumları ekenlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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