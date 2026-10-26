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Kadın muhtarlar: mahalle yönetiminde rol ve dayanışma vurgulandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadın Muhtarlar Günü'nde kadın muhtarlarla buluştu; mahalle ihtiyaçları ve iş birliği masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kadın muhtarlar: mahalle yönetiminde rol ve dayanışma vurgulandı

Trabzon'da kadın muhtarlarla buluşma:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü kapsamında kentte görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi. Program, kadınların yerel yönetim süreçlerindeki rolünü ve mahallelerin gündeminde öne çıkan ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk de katıldı. Birlikte yürütülen çalışmalar, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve mahalle düzeyinde vatandaşa ulaşan hizmetlerin etkinliğinin artırılması konuları konuşuldu.

Mahalle ihtiyaçları ve kadın temsilinin önemi:

Başkan Genç, konuşmasında kadın muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesindeki rolüne dikkat çekti. 26 Ekim 1933'te kadınların muhtar seçilme hakkını kazanmasının yıl dönümü olan bu günde, kadınların yerel yönetimlerde daha güçlü temsil edilmesinin toplumsal dayanışma ve ortak akıl açısından önemine vurgu yaptı.

Genç, kadın muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasında kritik bir köprü kurduğunu belirterek, taleplerin iletilmesi ve hizmetlerin zamanında ulaştırılmasında onların rolünü öne çıkardı. Yerel yönetimlerin, mahallelerden gelen öncelikli ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmesi için muhtarlarla sürdürülebilir bir diyalogun gerektiğini ifade etti.

İş birliği ve takdir mesajı:

Program sırasında muhtarların öneri ve talepleri dinlendi; öncelikli altyapı ve sosyal hizmet ihtiyaçları ele alındı. Başkan Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kadın muhtarlarla iş birliğini sürdürmeye ve onların talep ve önerilerini politika süreçlerine yansıtmaya önem vereceklerini söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Genç, görevlerini özveriyle yürüten kadın muhtarlara çeşitli hediyeler takdim etti ve Kadın Muhtarlar Günü'nü kutladı. Etkinlik, yerel yönetim ile mahalle temsilcileri arasında karşılıklı saygı ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması çağrısıyla sona erdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, 26 EKİM KADIN MUHTARLAR GÜNÜ KAPSAMINDA...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, 26 EKİM KADIN MUHTARLAR GÜNÜ KAPSAMINDA TRABZON’DA GÖREV YAPAN KADIN MUHTARLARLA BULUŞTU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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