Cumhurbaşkanlığı tenis kupası Ankara'da genç yetenekleri sahneye taşıdı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, Ankara'da açılış töreniyle başladı. Turnuva, TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve 128 sporcu kortta mücadele ediyor.

resmi açılış ve katılımcılar:

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile yurt içinden ve yurt dışından birçok yetkili katıldı. Törene ayrıca Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruskan Kazakbayev, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve federasyon başkanları da iştirak etti.

vizyon, hedefler ve federasyonun büyüme stratejisi:

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvayı yalnızca sportif bir organizasyon olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda Türk tenisinin geleceğine duyulan güvenin ve spora verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Müderrisgil, federasyonun "Herkes için Tenis" vizyonuna vurgu yaparak, ilkokul çağındaki çocuklarla buluşma çabalarını ve Haydi Tenise projesi kapsamında 22 ilde yürütülen çalışmaları hatırlattı. Müderrisgil ayrıca 2026 takviminde federasyonun kazandırdığı 9 WTA 125 ve 4 ATP Challenger olmak üzere toplam 13 uluslararası organizasyonu ve federasyonun yılda yaklaşık 400 turnuva düzenlediğini anlattı.

diplomasi, örnek davranışlar ve bölgesel erişim:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, sporcuların uluslararası arenada ülkeyi temsil ederken sadece skorla değil, davranışlarıyla da iz bıraktıklarını vurguladı. Bozay, Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ta sergilediği yardımsever davranışı örnek göstererek sporun diplomasiyle kurduğu ilişkiye dikkat çekti. Ayrıca tenisin ülkenin farklı bölgelerine ulaşmasının önemine temas eden Bozay, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup gibi örnekleri önemseyerek erişilebilir spor altyapısının genişlemesinin altını çizdi.

turnuva programı, ödüller ve kapanış:

19-23 Ekim tarihleri arasında kadın ve erkekler tekler ile çiftler kategorilerinde oynanacak müsabakalar beş gün sürecek. Turnuva sonunda şampiyon olan sporculara 75 bin TL, finalistlere ise 50 bin TL para ödülü takdim edilecek. Organizasyon, 23 Ekim Cuma günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek; federasyon yetkilileri ve katılımcılar, turnuvanın Türk tenisinin tabandan gelişimine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Turnuvada mücadele eden genç sporcuların yanı sıra organizasyon, antrenörler, kulüpler ve federasyon organlarının iş birliğiyle yetenek keşfi ve gelişimine dayalı uzun vadeli hedeflere hizmet etmeyi sürdürecek. Yetkililer, etkinliğin her yıl güçlenerek devam etmesini ve Türk tenisinin köklü geleneklerinden biri hâline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DESTEKLERİYLE TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU (TTF) TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI TENİS KUPASI, ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.