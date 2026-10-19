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Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, 19-23 Ekim'de başkentte başladı; 64 erkek ve 64 kadın olmak üzere toplam 128 sporcu turnuvada mücadele edecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

turnuva ve katılımcı profili:

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupasının açılışı yapıldı. Turnuva 19-23 Ekim tarihlerinde başkentte gerçekleşecek ve yaş ile klasman esasına göre erkek, kadın, çiftler ve tekler kategorilerinde oynanacak. Organizasyonda 64 erkek ve 64 kadın sporcu olmak üzere toplam 128 sporcu yer alıyor.

açılış töreninde yapılan konuşmalar:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, törende turnuvanın Türk tenisinin gelişimine katkısına vurgu yaparak, 'Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası’nın Türk tenisinin gelişimine katkısının daha da arttığını, artacağını, gelenekselleştikçe uzun yıllar başarılı devam edeceğini biliyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spor vizyonuna değinerek, 'Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılı sporun yüzü' diyor her fırsatta. Sadece bunu söylemle bırakmıyor liderimiz. Sporun altyapısını geliştirme noktasında bakanlığımıza çok ciddi bir ön açmakta' şeklinde konuştu. Gürsoy, sporun toplumun her kesimine ulaşması ve gençlerin sporla büyümesinin önemine dikkat çekti.

federasyonun bakışı ve beklentiler:

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvayı sadece bir müsabaka olarak görmediklerini, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın Türk tenisine duyulan güvenin ve spora verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Müderrisgil, turnuvanın büyükler kategorisinde 13 yaş ve üzeri sporcuların klasman sıralamasına göre kayıtları yapılarak yarıştığına dikkat çekti ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın yıllar içinde büyüyerek Türk tenisinde geleneksel bir organizasyon hâline gelmesini diledi.

Açılış töreninde dile getirilen vurgu, organizasyonun sürekliliği, gençlerin sporla buluşması ve altyapının güçlendirilmesiydi. Turnuva boyunca farklı yaş ve kategorilerdeki karşılaşmalarla 128 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

2. CUMHURBAŞKANLIĞI TENİS KUPASI&#039;NIN 19-23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE AÇILIŞI...

2. CUMHURBAŞKANLIĞI TENİS KUPASI'NIN 19-23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE AÇILIŞI YAPILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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