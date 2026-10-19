Cumhuriyet coşkusu sahada: Muğla'da hokey turnuvası tamamlandı

Turnuvanın genel görüntüsü:

Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası, 9 takımın katılımıyla Menteşe Spor Salonunda tamamlandı. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve bayram coşkusunu aynı sahada buluşturdu.

Sahadaki coşku ve takım ruhu:

Sporcular maçlar boyunca Cumhuriyet coşkusunu tribünlere ve sahaya taşıdı; rekabet, fair play ve takım dayanışması ön plandaydı. Turnuva boyunca izleyenlere renkli görüntüler ve dinamik mücadeleler sunuldu.

Toplumsal ve sportif yansımalar:

Etkinlik, hem sporcu hem de seyirci açısından birlik ve beraberliğin pekiştiği bir platform olarak değerlendirildi. Yerel kurumların ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen turnuva, Cumhuriyet Bayramı programına sportif bir katkı sağladı.

MUĞLA’DA CUMHURİYET KUPASI HOKEY TURNUVASI TAMAMLANDI