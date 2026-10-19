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Kayserispor u17 evinde 3-0 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta Kayserispor, Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 3-0 yenerek 4. haftada ikinci galibiyetini alıp zirve iddiasını sürdürdü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor u17 evinde 3-0 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü

Kayserispor u17 evinde 3-0 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 4. haftasında kendi sahasında Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla 4. haftada ikinci galibiyetini alarak grubun üst sıralarındaki iddiasını korudu.

maçın özeti:

Karşılaşma Kayserispor Tesisleri'nde oynandı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarının hemen başında Muhammed Akkaş (dk.48) takımını öne geçirdi. 73. dakikada Alper Demirayak farkı ikiye çıkarırken, maçın son anlarında Kuzey Durak (dk.90) skoru 3-0'a taşıdı. Mücadele boyunca Kayserispor kontrollü oyununu korudu ve net fırsatları değerlendirdi.

kadrolar ve goller:

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Berkecan Kalkan, Ersin Öztürk, Aykut Cem Bulut

Kayserispor U17: Mehmet Alper Uzun, Musa Özbekar, Muhammed Veysel Tekin, (Arda dk.46), Alper Demirayak, Arda Efe Ülgür (Murat Dinç dk.73), Ö. Utku Deveci, (Kuzey Durak dk.79), Muhammed A. (Yağız Baki dk.73), Alptuğ Aydın, Selahattin Sofularlı, Mehmet Emin Dabaz, Onur Ata Cebeci, (Ali Mert Akkamış dk.79)

Amatör Spor Vefa Kulübü U17: Emirhan Maraşlı, Burak Gülcü, Yiğit Arda Y., M.Eren Ceritli, Burak Efe Bacak, Emirhan Şahbaz, (Ahmet Erdem Daşo dk.77), M. Bolat, S. Efe Bölükbaşı, Alperen Candan, (Ali Serdar Yırtıcı dk.73), Yunus Emre Topak, (Enes Bayırlı dk.77), Ömür Yener Başa, (Berkay Akütük dk.59)

Goller: Muhammed Akkaş (dk.48), Alper Demirayak (dk.73), Kuzey Durak (dk.90) (Kayserispor U17)

Kayserispor U17, bu sonuçla ligin ilerleyen haftalarında da aynı disiplin ve savunma-düzeni ile puan toplamanın önemini gösterdi. Takımın rotasyonunda kullanılan genç oyuncuların katkısı ve son vuruşlardaki etkinlik galibiyeti getiren başlıca etkenler oldu.

U17 GELİŞİM LİGİ 17. GRUP&#039;TA ZİRVE MÜCADELESİ VEREN KAYSERİSPOR; LİGİN 4. HAFTASINDA EVİNDE AMATÖR...

U17 GELİŞİM LİGİ 17. GRUP'TA ZİRVE MÜCADELESİ VEREN KAYSERİSPOR; LİGİN 4. HAFTASINDA EVİNDE AMATÖR SPOR VEFA KULÜBÜ 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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